日本九州豪雨導致各地河川氾濫、道路淹水。日本氣象廳28日針對福岡、佐賀、長崎3縣發出特別警報。佐賀縣武雄市有車輛被大水沖走，車內的男子送醫急救後不治死亡。

佐賀縣警指出，已接獲道路淹水、車輛泡水、房屋浸水等各地許多民眾的報警，武雄市的武内町內還有6人受困等待救援。伊萬里、多久兩市的河堤也瀕臨絕堤。

佐賀縣災害對策本部在28日上午6時左右，已針對縣內的11市町、9萬5748戶人家、24萬4145人發出避難指示。

長崎縣內27日起便大雨不斷，佐世保市和平戸市等共34棟房屋浸水，有10多處道路傳出山崩、淹水等的受害。佐世保市的早岐川28日上午4時50分已高達2.1公尺的氾濫危險水位，市政府已通知該區的1萬3723戶人家的3萬3310居民避難。

福岡縣八女市立花町的消防單位也接獲通報指出，看到1部車被困在淹水的道路上，男性車主出來後不久就消失不見。這名約70多歲的男性約2小時後在現場附近被發現時心肺機能已經停止。

(中時 )