李承翰殉職，鐵路警察致哀致敬送最後一程。（廖素慧攝）

鐵路警察李承翰在自強號排解補票糾紛，遭預買水果刀及接木刀隨身攜帶的鄭姓凶嫌，持水果刀刺中腹部，大量失血，以致傷重不治而殉職，檢方28日依殺人、妨害公務致公務員於死等罪嫌，提起公訴。

檢方起訴指出，鄭嫌因認為遭受雇主及友人不公平對待，懷疑有人要謀害他以領取自己的保險金，為求防身，於7月3日下午3時30分許，至臺南市北區文賢路小北百貨，以50元購買紅柄嫁接刀1支（水果刀）、120元買接木刀1支、80元買護肘1副，將水果刀放入褲內口袋，接木刀用護肘綁於腳踝。

鄭嫌當天下午6時9分許，在台南火車站買台南至新營的莒光號車票，欲北上向媒體投訴自己遭友人陷害的事，進站後卻搭乘南下區間車到高雄左營站，在左營站徘徊未出站，當日下午7時30分許從左營站再搭北上152次自強列車，約在新營至後壁間，因未購票，被傅姓列車長發現，傅男要求鄭嫌補票，鄭嫌拒絕，傅要求鄭嫌到嘉義站下車。

車子行駛至嘉義火車站後，傅與鄭嫌爭執不下，鄭嫌由第3車廂跑到第四車廂咆哮，傅通報嘉義路警所派人處理，李承翰獲報隻身上車排解，不料，鄭嫌情緒激動，取出水果刀刺中李員左腹，李員為保護車上乘客，拚盡最後力氣壓制鄭嫌，血流不止，李員送醫急救後傷重不治。

(中時 )