國民黨立法院黨團28日舉行「反廢印花稅 15縣市長共同聲明」記者會，立委費鴻泰（左起）、總召曾銘宗、立委賴士葆及林德福拿著15縣市長共同聲明，指出蔡政府未經徵詢地方政府意見，就決定要廢止印花稅，不僅侵害地方政府的權責，也有違憲之虞，提醒蔡政府不要強行推動。（劉宗龍攝）

國民黨15縣市首長今（28）日發表共同聲明，抗議行政院卻在未與地方政府溝通討論出具體共識下，片面提出廢除印花稅。（國民黨立法院黨團提供）

國民黨15縣市首長今（28）日發表共同聲明，抗議行政院卻在未與地方政府溝通討論出具體共識下，片面提出廢除印花稅，並要求中央全面性檢討20年未修正的《財政收支劃分法》。

聲明指出，民進黨執政三年執政不力，中央政府負債6.4兆元，地方政府負債為9,109億元，尚有17.8兆元的潛藏負債，印花稅每年稅收計121億元，是地方政府一項穩定的稅收來源，現階段台灣真的沒有能力廢止任何一個稅目。

聲明提到，然而行政院卻在未與地方政府溝通討論出具體共識下，片面提出廢除印花稅，企圖「中央請客、地方買單」，並藉此建立「集權又集錢」財政收支制度，完全不尊重專業考量，凸顯蔡政府決策的粗暴無理。國民黨為避免「印花稅存廢」成為政策買票下的犧牲品，具體提出二大主張：

一、根據《財政收支劃分法》及《財政紀律法》規定，中央政府未找到長期穩定替代財源前，不得擅自廢止《印花稅法》，以維持地方財政穩定與健全。

二、中央政府應會同地方政府全面性檢討20年未修正的《財政收支劃分法》，以符合現今六都十六縣市實際財政需求，平衡六都與其他縣市間城鄉發展。

這份聲明共有15位藍營縣市首長參與連署，包含：新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、嘉義市長王敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯，以及馬祖縣長劉增應。

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