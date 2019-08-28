陳文茜自曝右手如癱瘓中風。 (翻攝自臉書文茜的世界周報 Sisy's World News)

藝人陳文茜今年3月確診罹患肺腺癌初期，開刀切除了左肺上約1公分的腫瘤，但手術完後又發現右肺長出0.6公分的腫瘤，必須定期追蹤。然而5個月後，陳的免疫系統改攻擊神經，使得她左臉、右手有如癱瘓中風，不太能動。醫師警告她，若經常發作，有可能造成永久性傷害。

昨天(27日)晚上陳文茜在臉書透露，自己的身體正在打一場「淝水之戰」，「我的免疫系統居然改攻擊我的神經系統，這比世界的政治還要混亂，搞得我左臉、右手如癱瘓中風。」本來只想吃止痛藥的她被醫師制止，「我又回到一生又恨又愛的類固醇治療生涯，然後，我發生了屬於我的淝水之戰。」

但這一次吃了類固醇後，陳文茜大吃一驚，「我的瓜子臉回來了，身體明顯小了一號：大腿關節變小，小腿變細。而那厚實的大嬸背，突然平了，變成細嫰少女背：向來圓滾滾的娃娃手，變扁了，平常看不見的血管一一浮起⋯⋯一夜之間，我好像「詐」瘦了五公斤。」

連續服用兩天情況緩和，享受了幾天老來俏，陳文茜停止服藥，結果「可愛又可誤(惡)的茜婆婆又回來了」，但她也懂了，自己不是胖子「從此以後我告訴別人，我只是一個不斷地進行淝水之戰的肉身：勞其筋骨，肥其全身。我是一名不得已的戰士，戰場兩方都在我身上，只有美軍（美國仙丹類固醇），可以讓我止戰」、「而我的淝水之戰，沒有結束的時間表，可能直到我壽終正寢，戰事才能結束」。

(中時電子報)