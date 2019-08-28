「決戰2020．贏回台灣」府前凱道造勢挺韓活動1日在凱道登場，熱情支持者冒雨擠爆凱道至景福門四週道路，用行動力挺韓國瑜。（陳怡誠攝）

不僅高雄市長韓國瑜是韓黑攻擊對象，「韓粉」也常被外界攻擊。名經紀人夏春湧在臉書問，很多人說支持韓國瑜的都是在「同溫層」取暖，請問一下不然你要去那裡取暖？民進黨沒有同溫層？柯文哲沒有同溫層？為什麼他們只說韓國瑜，因為韓國瑜的同溫層大的可怕!

曾挖掘齊秦、黃仲崑、胡瓜、陽帆等人，更一手捧紅林志穎的名經紀人夏春湧，因韓屢遭抹黑抹的太離譜，實在看不下去，決定為韓挺身而出。

夏春湧在臉書發文問「什麼是『同溫層』？」很多人說支持韓國瑜的都是在「同溫層」取暖，請問一下不然你要去那裡取暖？民進黨沒有同溫層？為什麼他們一直在顧他們的基本盤？基本盤不就是同溫層？柯文哲沒有「同溫層」？他的粉絲團是玩假的？

夏春湧說，每一個候選人都有同溫層，只是看你的同溫層夠不夠大，能不能在裡面取暖？因為只要裡面的溫度不夠，會把你凍死！為什麼他們只說韓國瑜?「因為韓國瑜的同溫層大的可怕!」

「誰的同溫層有幾百萬人？誰的同溫層底盤如此堅固？」夏春湧說，所以千萬不要再說同溫層，因為那些就是選票，會用同溫層來批評韓國瑜的支持者，也沒什麼好奇怪的，因為他們的「同溫層」溫度實在不夠高！

「什麼叫『中間選民』?台灣那來的『中間選民』？」夏春湧說，中間選民顧名思義，「就是沒有政黨傾向，獨立思考能力強，只看候選人的能力和政績，來決定他的選擇。」每一次的民調，都把中間選民的意向當作勝負的關鍵，然後分析誰的中間選民支持度高，當然又是針對韓國瑜而來。

夏春湧說，「我請問，中間選民當中，會去支持做的如此爛的蔡英文政府，你認為他們是中間選民嗎？他們根本就是綠色選民!如果中間選民會去支持一個毫無建樹，每天胡說八道把自己當小丑的柯文哲，你認為他是中間選民嗎？他根本就是柯文哲的支持者。」

夏春湧說，會支持韓國瑜的，他也不會把他們歸類為中間選民，他認為是隱性支持者，是一群真正會獨立思考，沒有政黨包袱，只選人不選黨，真正希望選賢與能的一群人。「支持韓國瑜不代表支持國民黨」，這句話不就是最好的解釋嗎?所以千萬不要認為我們是「同溫層」，我們是為了維護中華民國，為了台灣的前途，為了子孫的未來，而站出來的一顆良心!只是這顆良心多到遍地開花，多到熱血沸騰！

他表示，「也不要相信有『中間選民』」，因為沒有人站在中間，台灣的選舉早已經是「道義放兩旁，把利字擺中間。」所以當你看到支持者的一天三變，不用生氣，因為他們從頭到尾就是這樣的人，早一點現形早一點滾蛋，潛伏的愈久禍害愈大!

夏春湧最後說，「雞瘟」一出現立刻撲殺，如果沒有及時發現，最後我們連雞蛋都吃不到！

(中時電子報)