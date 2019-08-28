江孟芝原設計的石虎，被質疑像花豹。(台鐵提供)

交通部觀光局斥資300萬元推出的集集支線彩繪列車，鬧出車廂上石虎圖變花豹圖糗事，還揚名國際，連花豹圖原作者、俄國設計師katya Molodtsova贈3張石虎圖，供台灣免費使用，觀光局竟以已有設計圖為由婉拒，惹怒交通部長林佳龍後才改口說會使用。對此，旅行社業者表示，我們的官員只想付錢，在9/20號前驗收完畢及結案。網轟觀光局腦殘。

日華旅行社總經理林承曄在臉書以「陸客不來，還真不能算最糟的了」為題發文表示，觀光局耗資300萬元打造的集集彩繪列車，先是車身的石虎被批評「不像石虎，更像花豹」；設計師江孟芝先解釋是「簡化設計過的石虎」，當被網友發現這個圖樣根本是從圖庫買來的之後，才坦承有買圖參考、蒐集素材，不過再三強調絕非抄襲。不過，由於這隻江孟芝「簡化設計過的石虎」和圖庫的花豹看起來幾乎一模一樣，立刻再被打臉「睜眼說瞎話」！江孟芝不得不承認，的確是花錢買圖的，是有使用權的，雖然媒體查到好像還不到10塊美金。

他說，暖心的是，花豹插圖原作者俄國插畫家Катя Молодцова在得知台灣石虎面臨生存危機，立即為台灣石虎繪製了全新的圖稿，全部公開給台灣民眾與保育團體無償使用，表示也應該可以要為台灣石虎的保育盡一份心力。至此，原本車廂內的「石虎變成花豹」、「盜用字體」、「座椅報紙」、「香蕉熟度圖」這些烏煙瘴氣、狗屁倒灶的錯誤，應該可以為這些陰錯陽差換一個美麗結局，還能傳為一段佳話。

他指出，但令人拍案叫絕的是觀光局主秘林坤源回應，「江孟芝仍是我們的設計師，彩繪列車已經有自己的圖」，觀光局很歡迎原作者提供圖片，但目前仍決定採用原設計團隊更正後的「石虎圖」，已著手對車廂內外、文宣上進行趕工，預計於9月20日完工，9月21日亮相。

林承曄說，官話很難懂？用庶民的話解釋一下：誰叫這老外多管閒事，你管我的設計師出什錯？！不讓她做完，錢要怎麼出去？老子就是要在9/20號之前驗收完畢，然後照程序付款。你們這些死老百姓，關你屁事？乖乖繳稅就是了，哪來這麼多廢話！底下兩位優秀設計師的台灣石虎。負責繳稅的各位，欣賞一下吧！我們的官員顯然認為花錢的當然比較好！？

網友說，「真的！江孟芝丟臉，觀光局腦殘」、「新的石虎圖旁邊配的英文還寫錯字。好好的幹嘛要寫英文，然後又不審稿，腦殘欸」、「她（江孟芝）還真好意思拿錢」、「丟臉丟到國外」、「沒送政風調查？」、「該查查是不是有背景，10美金換300萬好強」。

(中時電子報)