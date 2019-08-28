交通部觀光局推出集集支線彩繪列車引發爭議，俄羅斯畫家得知我國石虎面臨生存危機時，竟免費提供三張原創石虎圖片。不料，觀光局卻拒絕使用俄國畫家的圖片，事後交通部長林佳龍打臉觀光局，表示會使用俄國畫家圖片，更邀請她來台旅遊。觀光業者表示，本是天上掉下來的禮物，卻被觀光局搞砸，直言「難怪我國觀光一直做不起來」。

觀光局耗資300萬元打造集集支線彩繪列車爭議不斷，在被外界踢爆設計是買圖，甚至根本買錯圖後，緊急要求設計師江孟芝繪製三張石虎圖片。舊石虎作者Katya Molodtsova聽聞石虎存亡危機後，竟免費繪製三石虎圖，提供全台使用。然而觀光局卻表示，「我們有原創，當然用原創」，拒絕她的好意。

交通部長林佳龍看不下去，昨日深夜發文表示，觀光局本次設計內容在原創性上有明顯瑕疵，Katya Molodtsova也如此暖心，卻被觀光局拒絕，痛批觀光局是欠缺考量，要求收回發言，不只會使用Katya Molodtsova的圖片，也邀請她來台旅遊。

交通部表示，目前已與Katya Molodtsova聯繫，她感到受寵若驚，近日會確認對方時間是否允許，若她願意來台觀光，將協助處理其交通與住宿問題。

大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢表示，邀請俄國原創設計師當時虎代言人，將話題延燒擴大，並在俄國招商來台搭專車、看石虎、體驗生態，引來國際保育人士來台旅遊，絕對是一優秀的危機處理方式。

陳明賢說，這是「天上掉下來的禮物」，卻莫名被拒絕，由此可知觀光局「有問題」，不但搞砸了發包案件還不懂得趁機行銷，難怪台灣的觀光一直做不起來。

對此，PTT網友留言表示「觀光局阻礙觀光外交，反了」、「觀光局不會做事就算了，還不會做人」、「觀光局是典型公務員性格，多一事不如少一事」。

(中時 )