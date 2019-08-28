媒體報導傳出郭台銘準備連署參選總統，並打算在區域立委部分依照選區特性讓台灣民眾黨與親民黨分工合作，對此親民黨組織部主任張碩文表示，第三勢力要爭取中間選民不是用分配的，而用中心的核心理念，比如中華民國台灣人民優先而非各政黨利益優先，有這樣的中心理念就可以談合作，如果只是談分配，這樣的分配也違背中間選民的期待。

根據《ETtoday新聞雲》報導，儘管親民黨可以直接推薦總統參選人，但郭台銘不打算透過親民黨推薦，決定採許獨立連署選民方式參選總統，不過在區域立委選舉，郭台銘陣營期盼和親民黨合作，依照選區性質，若屬於泛藍的地域，就讓親民黨立委出戰，至於藍綠較不明顯的區域，就推台灣民眾黨立委，透過分進合擊的方式出擊。此外為了要確保「柯粉」歸隊，在不分區名單的規劃上，郭台銘將推薦財經界人士給台灣民眾黨。

對此張碩文回稱，親民黨跟台民黨是競合的關係，但親民黨不知道台民黨的中心理念，只知道他們成立政黨。親民黨的區域和不分區立委選舉各有布局，只要郭台銘或其他政黨秉持中華民國台灣人民優先這樣的核心價值，都樂意跟他們合作。而非台民黨去爭取不分區、親民黨拚區域立委，不希望這樣的風向球繼續流傳。大家可以坐下來談中心理念，符合台灣人民期待，就能得到中間選民支持。

至於區域立委選舉是否可能跟國民黨合作？張碩文反問怎麼跟國民黨合作？國民黨已經被多數選民認為以政黨利益為優先，韓國瑜揹著黨內舊官僚、權貴的包袱，民調才不斷下跌。

(中時 )