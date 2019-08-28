新飯店一家一家接著開，台北外食餐飲市場競爭愈來愈激烈，連老字號超人氣大型Buffet餐廳都要促銷拚人氣！台北喜來登大飯店人氣自助餐廳「十二廚」即將於9月2日至10月13日推出「食味東遊」活動促銷，主題文青腔讓人看不懂，說穿了就是「亞洲美食節」，推出一堆新菜卻不加價，希望藉此爭取食饕與吃貨青睞。

台北喜來登大「十二廚」這次推出「食味東遊」亞洲美食節，最大賣點是集結館內宮廷泰菜「SUKHOTHAI」、米其林推薦「辰園」、京都懷石「桃山」三大熱門餐廳，將泰國、港澳、日本、韓國四大區域特色佳餚精彩濃縮於餐檯。菜式有環遊巡禮泰國必吃第一美食「酸辣海鮮湯」、鮮彈厚實的「月亮蝦餅」；港澳甜品「燕窩蛋塔」、「楊枝蜜甘露」；日本特級「炙燒牛肉握壽司」、「炸蝦天婦羅」；韓式道地「韓式海鮮煎餅」、「韓式味噌醃梅肉」等豐盛美味輪番上陣，食材全面升級價位則維持原價回饋賓客。

為了討好新世代，餐廳更搖身一變成各國打卡景點，繽紛吸睛今秋必拍熱點，網羅各國珍饌薈萃風華底蘊，邀您置身東方美食魅力天堂。食尚歡慶，於台北喜來登十二廚拍照上傳，hashtag #色彩密碼，即可參加「亞洲饗繽紛．週週送好禮」活動，與重視環境友善、無毒生產的SMILOGY微笑地球合作，按讚高的粉絲即可獲得繽紛環保杯，一同關懷地球響應惜食。

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