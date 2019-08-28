南市觀光局今年已推出兩場水域遊憩體驗活動，深受民眾歡迎。（台南市政府觀光旅遊局提供）

想要抓住夏天尾巴，享受一下酷暑裡的清涼嗎，台南市水域遊憩體驗活動新營區天鵝湖場次，即將於9月7日、8日展開，28日起開放網路報名，想體驗獨木舟和立式划槳的魅力，動作要快。

台南市政府觀光旅遊局今年已在「新化區虎頭埤」、「官田區葫蘆埤」推出兩場水域遊憩體驗活動，深受民眾歡迎，一開放網路即名額秒殺。體驗活動不但教導民眾水域遊憩安全知識、器材操作技巧及實作體驗，並提供含口哨之救生衣予民眾穿著，活動全程均有救生艇、救生員待命並協助戒護及救援工作，民眾可安心參與活動。

成功預約報名每日前4梯次並準時報到參加活動者，就送「手機防水袋一個」（獨木舟與sup每艘船贈送一個，龍舟板不列入，且不得重複領取）。沒預約到的朋友也不要氣餒，活動單位將保留部分名額及網路預約而未準時報到的名額，提供給活動現場報名的民眾。

活動相關訊息，歡迎民眾至活動臉書官方粉絲專頁 「台南市水域遊憩體驗活動」查詢，活動如遇颱風或雷雨等不可抗力因素，主辦單位將延期或取消當日活動，並將訊息公告於觀光旅遊局及上述活動相關網站。

(中時 )