大都會超狂菜鳥阿隆索(Pete Alonso)不僅拿下明星賽全壘打大賽冠軍，目標還直指本季全壘打王。今(28)日對決小熊達比修有，敲出破隊史紀錄的本季第42號全壘打，也是81年來首位締造新紀錄的新人。

阿隆索在4局下半面對達比修有，對一顆偏高速球直接扛出全壘打牆外，為大都會率先取得1比0領先，同時此為他本季第42號全壘打，打破隊史原由亨德利(Todd Hundley,1996)及貝爾川(Carlos Beltran,2006)的單季最高41轟紀錄，不僅是隊史最會轟新人，還是隊史單季全壘打紀錄新保持人。

而年僅24歲的阿隆索，好表現讓大都會前輩們紛紛給讚，貝爾川就在一份聲明中表示，「很高興像阿隆索這樣優秀的年輕球員打破我的紀錄，我沒有見過他，但我知道他對球賽充滿熱情，而且不會放棄任何打席。恭喜他第一年就獲得巨大的成功。」

同時另一位原紀錄保持人亨德利也表達祝賀，「對我而言，他不僅是一名強打者，還是頂尖的打者，我看過他5、6場比賽，他都不斷在進步。他正經歷偉大的一年，恭喜了阿隆索，你值得打破任何紀錄。」

阿隆索先前打破國聯新秀的全壘打紀錄，如今他下一個目標就是2017年洋基賈吉(Aaron Judge)的菜鳥年52轟大聯盟紀錄，目前與貝林傑(Cody Bellinger)、「神鱒」卓奧特(Mike Trout)暫時並列全壘打王。

而此戰大都會僅靠阿隆索及隊友各一支陽春砲拿下2分，小熊在達比修8局精采好投之下，順利以5比2帶走勝利，達比修本場僅被敲出5支安打失1分，送出7次三振、1次保送，拿下本季第5勝。

(中時電子報)