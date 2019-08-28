廖素慧／嘉市報導

黃姓男子與丁姓女子結婚生育3名子女，卻對2個月大的兒子及女兒下重手施虐，致2名子女相繼死亡，嘉義地院28日依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判黃男應執行14年徒刑，丁女則涉犯成年人共同故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判刑7年2月。

法官判決指出，黃男於2017年2月2日前3日內某時，劇烈搖晃、甩動2個月大兒子的頭部，或用力使男嬰的頭部撞擊軟物，使得男嬰有受虐性腦傷，雖於2月2日送醫後，仍於3月14日死亡。

黃男自2018年10月1日起至10月21日，多次徒手、或持衣架、鈍器毆打2個月大小女兒的頭部，且2次以毛巾扼勒、1次以銳器切傷女兒的頸部，以此方式凌虐女兒，造成女兒發育不良，黃姓夫妻明知女兒頭部被黃毆傷，食慾不振，竟然只用藥膏塗抹女兒的傷口，未及時送醫救治，致女兒因腦傷造成腦水腫，於10月21日死亡。

法官判決黃男觸犯成年人故意對兒童犯傷害致人於死、成年人共同故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死等罪，各處7年6月徒刑、9年6月徒刑，應執行有期徒刑14年；丁女觸犯成年人共同故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，處有期徒刑7年2月。

(中時 )