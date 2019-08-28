真苦惱啊！漂流木海大風吹 10:562019/08/28 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 漂流木玩起大風吹。(楊漢聲翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 漂流木玩起大風吹。(楊漢聲翻攝) 白鹿颱風造成造成富岡港被漂流木塞爆，經一夜後又全數漂走，但28日清晨大量漂流木又隨著潮流漂進富岡港，影響到船隻出港，正當業者及漁民愁眉苦眼之際，一陣北風吹來，漂流木猶如玩起「大風吹」又全數飄出港外，讓船隻能順利出港。 白鹿颱風降下豪雨，山區大量漂樹木遭沖刷到海上，順著海流飄進富岡港，讓港口一夕間形成「木頭海」，如今又玩起「大風吹」在港口內進進出出，讓業者及漁民十分無奈。 (中時 ) #漂流木 #颱風 #富岡 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 藝術家駐村 挖掘台東魅力 04:102019/08/24 地方新聞 台東大武海邊 疑似有民眾失蹤 11:492019/08/25 社會 台東出現木頭海 檜木香味陣陣飄 13:192019/08/25 生活 白鹿颱風過後 南投林管處：勿撿拾漂流木 以免觸法 15:352019/08/25 生活 颱風後撿漂流木 小心觸法 04:102019/08/26 地方新聞 漂流木塞爆富岡港 漁民、交通船業者跳腳 11:072019/08/26 生活 花蓮漂流木別拿 林管處：屬國家財產 19:372019/08/26 社會 漂流木塞爆富岡港 船全停擺 04:102019/08/27 地方新聞 訪知本養殖業 台東議員喊讚 04:102019/08/28 地方新聞 漂流木塞爆富岡港 東縣府1晚清空 04:102019/08/28 地方新聞 生活熱門新聞 獨》年底飛上天！長榮航空首批男空服亮相 - 生活 秋颱侵台預測出爐 氣象局警告：恐災情大 - 生活 街頭上演百位男女上空！2019坦胸大遊行 - 生活 俄國畫家好意遭拒！林佳龍要求觀光局收回發言 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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