漂流木玩起大風吹。(楊漢聲翻攝)

白鹿颱風造成造成富岡港被漂流木塞爆，經一夜後又全數漂走，但28日清晨大量漂流木又隨著潮流漂進富岡港，影響到船隻出港，正當業者及漁民愁眉苦眼之際，一陣北風吹來，漂流木猶如玩起「大風吹」又全數飄出港外，讓船隻能順利出港。

白鹿颱風降下豪雨，山區大量漂樹木遭沖刷到海上，順著海流飄進富岡港，讓港口一夕間形成「木頭海」，如今又玩起「大風吹」在港口內進進出出，讓業者及漁民十分無奈。

(中時 )