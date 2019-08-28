文化大學新聞系主任胡幼偉過去經常在臉書發表對政局看法，言論取向偏向支持高雄市長韓國瑜。日前突然傳出他的臉書消失、搜尋不到，雖然不久後便恢復正常，但反常的關閉以及25日至今皆未發言引人遐想，令人不禁問道，胡幼偉老師是不是「遭到國家機器攻擊了」？

追尋胡幼偉老師在臉書上的最後蹤跡，發現他回應了資深媒體人單厚之25日的文章。單厚之在文章中提到，他認為目前媒體上「胡幼偉」的文章太多了！現在只要看到標題有「學者」的新聞，一律都誤認為是胡幼偉了；直說不知道是自己「媒體識讀太好還是不好」。

資深媒體人單厚之在臉書上表示媒體對胡幼偉的引述太過度。(圖/翻攝自單厚之臉書)

該文章引出許多政界、媒體界人回應，台北市議員李明賢就表示，胡幼偉的文章有點閱率，都快要成為傳播學在2020大選中的新顯學：「胡學」了！

台北市議員李明賢徐巧芯回應該文章。(圖/翻攝自單厚之臉書)

單厚之隨後表示，媒體業界類似的情況很多，例如三立就有一陣子只要是「藝人」力挺蔡英文，不用點開就知道肯定是焦糖哥哥。他身為一個前網路媒體的主管，只能說「藏標」跟「騙標」其實是不一樣的概念，希望媒體人不要當放羊的孩子，把讀者當傻瓜，因為同樣的招式用久了就沒用了。

單厚之表示媒體業對「藏標」的亂象行之有年。(圖/翻攝自單厚之臉書)

文章也釣出胡幼偉本人回應，表示他從未要求媒體報導自己臉書的文章，他也說過，自己寫文章只是自娛娛人，但聽到單厚之如此說，又有這麼多新聞界的先進對這件事表達關心，他對此表達歉意，並決定「停筆10天」，免得其他人看到他的名字覺得厭煩。

胡幼偉親自回應文章，表示為表歉意將停筆10天。(圖/翻攝自單厚之臉書)

胡幼偉停筆宣言一出，便有人勸他不必因其他人的話而有所改變，更有人表示「老師您不寫，炎炎夏日如何消暑啊？願繼續拜讀大作」；高雄市政府新聞局長王淺秋也前來留言，表示「總不會只有黃光芹才能推播吧」，認為不應去限制媒體的傳播。

高雄市新聞局長王淺秋也親自回應。(圖/翻攝自單厚之臉書)

對於其他人的慰留以及意見，胡幼偉表示，停筆10天是他自己說的，並且會「說到做到」。並表示自己在與這麼多媒體先進的交流中，「意外發現，原來政壇上流傳的一個傳言，原來是真的！」讓人不禁好奇，10天的停筆期結束後，胡幼偉究竟會爆出甚麼大料？

胡幼偉表示在與其他人交流過程中有所收穫。(圖/翻攝自單厚之臉書)

(中時電子報)