中秋買氣進入全盛期，創業家兄弟旗下松果購物28日公布中秋月餅及伴手禮採購趨勢，近兩周「月餅」搜尋量成長達634%、「烤肉」關鍵字亦顯著攀升達400%，8月份隨著首波月餅及伴手禮買氣升溫，帶動糕餅類月銷量成長9成，有望刺激第三季業績升溫。

松果購物觀察今年月餅採購以迷你、一口、低卡、半蛋等為趨勢，可見消費者多轉為應景淺嚐，口味上今年熱銷款在外皮口感及內餡下功夫，保留蛋黃酥的外型及基礎風味，把外皮製作為較酥脆具奶香的「波蘿皮」款，近一個月來周均銷量達上百盒。

伴手禮部份，台中火紅的「六月初一8結蛋捲」異軍突起，成為音年中秋人氣伴手禮。此外，像「高雄大樹鳳荔雙心酥」以傳統的土鳳梨內餡加上荔枝風味乾，酸甜清香滋味在中秋伴手禮類出線，近一月銷量大幅更增加7成。

松果購物數據顯示近一個月烤肉用具銷量已成長1.4倍，隨著秋節趨近，預期買氣將會再攀升，整體採購需求上可分為室外跟室內型，室外款受到近年露營風氣興盛，適用5-15人的不鏽鋼高腳款熱賣，可同時煎烤兩用，價格帶約1000~2000元左右受青睞。

室內款則款式相當多元，採購上更注重無煙、瀝油及便捷加熱模式，熱銷款「無煙韓式電烤盤」免瓦斯、免生火特色打中居家烤肉需求，價格約1500元上下，近一個月銷量爆增7倍；此外，亦有許多家庭選購「麥飯石不沾烤盤」搭配卡式爐或電磁爐、電晶爐等居家加熱工具使用，價格親民僅500元內，具備多槽格、傾斜瀝油成為首選，8月份以來銷量增3.8倍。

(工商 )