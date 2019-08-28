國民黨立法院黨團28日舉行「反廢印花稅 15縣市長共同聲明」記者會，立委費鴻泰（左起）、總召曾銘宗、立委賴士葆及林德福拿著15縣市長共同聲明，指出蔡政府未經徵詢地方政府意見，就決定要廢止印花稅，不僅侵害地方政府的權責，也有違憲之虞，提醒蔡政府不要強行推動。（劉宗龍攝）

國民黨團上午舉行「反廢印花稅 15縣市長共同聲明」記者會。(趙婉淳攝)

行政院長蘇貞昌日前應工商界提議，拍板廢除每年高達120餘億元的印花稅，最快將於下會期完成三讀，國民黨團強力反對，痛批「中央請客、地方買單」，藉此建立「極權又集錢」的財政收支制度，完全是政策買票，並號召15名執政縣市首長共同發聲明。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，依據《財政收支劃分法》規定，印花稅是縣市政府的稅收，屬於地方權責，行政院在未徵詢地方意見就直接廢止，侵害縣市政府權責，有違憲之虞。

曾銘宗說，印花稅是地方政府重要財源，行政院說廢止就廢止，行政院雖宣稱中央補助地方，財源由中央統籌分配稅款支應，但這本來就是地方政府財源，根本就是「假補助」，讓地方要看政院臉色，難怪15名縣市首長全力反對。

國民黨立委費鴻泰砲轟，從蔡英文去年任命選舉失利的蘇貞昌當閣揆起，就是選舉考量，蘇揆與工商團體見面一口答應對方提議，心中只有選舉考量，為了幫蔡英文競選連任政策買票，心中還有人民嗎？

國民黨立委賴士葆批評，行政院動支統籌分配稅款來補助印花稅的缺口，實際上，這筆錢已分配完畢，剩下唯一的是特別統籌分配稅款，金額有170億元，當政府拿出100億元給地方政府，試問若之後發生天災，行政院還有能力再編列預算嗎？

賴士葆直指，廢除印花稅主要受益人就是擁有金脈與人脈的建商，當初也是他們主張廢除，道地政策買票；因應大陸禁止自由行，政府就大量給其他國家免簽，撒錢補助國內旅遊，愈靠近選舉，政府就撒錢買政策。國民黨立委林德福酸，蔡政府近期就像聖誕老公公，減稅與到處撒錢。

黨團提出兩項要求，行政院需依據《財劃法》與《財政紀律法》規定，在中央政府未找到長期穩定替代財源之前，不能擅自廢止印花稅，以維持地方財政穩定；中央政府會同地方政府，全面檢討20年來未修訂的《財劃法》，平衡六都與其他縣市城鄉發展。

(中時 )