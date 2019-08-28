徐永明(左)授旗給時力頭城搶孤代表隊領隊、桃園市議員簡智翔(右)。(黃世麒攝)

時力黨主席徐永明(中)說時力在宜蘭立委選舉不會缺席，總統自提人選一事也仍在進行中。(黃世麒攝)

時代力量黨主席徐永明昨南下高雄拜會前總統陳水扁，會後陳水扁透過臉書新勇哥物語透露，時力不排除推出總統候選人。對此，徐永明今天上午出席時力頭城搶孤隊授旗受訪表示，時力自提總統候選人一直有在討論，目前仍在決策會，待9月中提報黨代表大會討論；至於總統人選是否有討論黃國昌，徐永明強調，他的責任是送黃國昌進立法院，不是凱達格蘭大道。

徐永明先前曾在黨內提出建議，希望時力自提總統候選人，對於阿扁臉書再談到時力自提總統人選時，徐永明今天說，目前提案還放在決策會尚待討論，預計9月中以後會交到黨代表大會討論；時力主張改革護台，與民進黨抗中保台可以匯流，一旦匯流對蔡總統支持會更堅定。

媒體詢問總統自提人選是否有討論過黃國昌，徐永明說，黃國昌是優秀的人才，先前提過他擔任黨主席責任是把黃國昌送進立法院，而不是凱道，自提人選還須考量參選人能力、資源等，會綜合考量，目前最中意的是區域立委的提名。

徐永明表示，提人選參選總統態度是開放的，時力是資源有限的政黨，不像台北市長柯文哲擔任主席的台灣民眾黨，一邊尋求台灣首富支持，晚間還跟財團吃飯，資源那麼多，竟然還稱民眾黨，不是很諷刺嗎？

徐永明：時代力量不缺席2020總統大選

(中時 )