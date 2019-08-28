國民黨榮譽主席連戰今年84歲，27日晚間在一場壽宴中開懷高歌，連戰眉開眼笑提起10年前跟吳伯雄的一段趣事，他說那時出席吳鴻麟先生紀念獎學金頒發典禮上，知道伯公已經有11個孫子，他那時候卻還沒有孫子，現在要迎頭趕上，連戰高興地宣布，連家第9位成員，女兒連詠心的寶寶即將報到，現場一陣歡呼，紛紛恭賀連主席雙喜臨門。

這場家族私人壽宴十分低調，除了連家成員，還包括少數友人及媒體高層，《大師鏈》傳媒總裁莊立平也受邀。

連戰在席上並未特別提起當下政壇的事，但日前一場暖壽私人聚會，連戰特別關心《大師鏈》4月上線之後的發展，心繫兩岸和平與台灣未來的連戰，當時曾對當前蔡政府刻意操弄仇中，引發社會不安與經濟困頓感到憂心，也對藍營團結抱持樂觀進取態度。其中，連戰特別關心兩岸關係狀況，對台海局勢變成冷凍，感慨萬千。

2005年4月，時任國民黨主席的連戰，率團赴大陸「和平之旅」，和時任中共總書記胡錦濤進行歷史性會面，雙方共同發布「兩岸和平發展共同願景」，作出「三點體認」，五個「促進工作」，希望在「九二共識」基礎上盡速恢復兩岸談判；促進終止敵對狀態達成和平協議；促進包括三通在內的經濟全面交流；促進協商台灣參與國際活動問題，並建立黨對黨定期溝通平台；雙方並強調，在恢復協商後將優先討論兩岸共同市場的問題。

因此，連戰在聚會中，暢談對兩岸關係的關心，更期待能再踏上大陸土地，為兩岸與全體華人融和盡一份心力。

連勝文在27日父親生日受訪時，也特別引用電影《下半場》，希望藍營展現下半場奇蹟與能量，不要讓選民失望。

連戰也在席間提起10年前跟國民黨前主席吳伯雄的一段趣事。他說，當時出席吳鴻麟先生紀念獎學金頒發典禮時，得知吳伯雄已有11個孫子，他那時候卻還沒有孫子，現在女兒連詠心的寶寶即將報到。語畢，現場一陣歡呼，紛紛恭賀連主席雙喜臨門。

由於即將喜獲新成員，連戰特別在場高唱了英文歌〈You Raise Me Up〉，及閩南語歌〈愛情一陣風〉、〈風吹沙〉。

(中時 )