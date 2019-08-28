2020總統大選，國民黨將派出高雄市長韓國瑜，挑戰尋求連任的總統蔡英文。然而，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平是否組成「第三勢力」引發藍綠陣營高度關注。名嘴謝寒冰則給這三人創了新名詞「金北藍」，讓網友全笑翻。

連勝文日前在臉書分析，若郭台銘與柯文哲合作後可能的局面，並直言有些經濟藍、知識藍選民至今不願意挺韓國瑜。這番言論引來國公務人員協會理事長李來希批評。李來希質問連勝文，將挺郭群眾分類為經濟藍和知識藍，那麼不支持郭的是什麼藍？相對的就不具知識和經濟嗎？把支持韓國瑜的群眾打成不入流的「魯蛇」，或把韓國瑜打成「土包子」，有什麼好處？

謝寒冰在臉書指出，一堆人現在還隨著綠營操弄起舞，說什麼知識藍經濟藍草包藍。他直言，明眼人都知道，偏金的王金平與靠北的柯文哲，加上自稱藍的郭台銘，最後能得出的唯一結果，不就只是個「金北藍」嗎？

這個名詞笑翻許多網友，紛紛表示「金北藍=金北爛」、「一起床就看到這麼中肯的評論，真棒」、「寒冰兄真有創意」、「無恥三賤客」、「這三人懶得理」、「看到最後出現金北藍（我笑出來了）」、「寒冰：你翻譯的功力真的無人能敵」、「你幹嘛這麼會排字」、「我較喜歡國可亡」、「只有你才能想出這3個字」、「說的真貼切」。

(中時電子報)