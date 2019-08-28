《我愛黑澀會》班底出身的女星「瑤瑤」黃喬歆，傻大姊的個性加上火辣身材，讓她人氣不俗，然出道多年，瑤瑤卻鮮少傳緋聞，直到今年4月爆出秘戀韓國綜藝男星李振遠，兩人認愛後才曝光竟已交往1年多，直到公開戀情才漸漸變得大方，最近男方開始嘗試拍片分享交往點滴，沒想到聽到兩人都說「有變心」，瑤瑤直指男友「講話很不誠懇」。

影片中，李振遠批頭就問瑤瑤最近是不是有變心？瑤瑤坦言「有」，讓他傻眼猛問：「我們快要分手了嗎？」，瑤瑤則解釋在一起快兩年了「一定會變心的啊」，理由是在一起久了，「會發現你有一點小缺點、有些受不了的地方」。

至於李振遠，他說自己沒有變心，瑤瑤則問他愛意至今是否還是百分百，男方則思考了一下，甜回：「百分之一千啊！這個算變心是不是？啊對啦是變心」，突然其來的強烈告白，逗樂身旁女友，讓瑤瑤開心笑了，但也批評：「我要吐了！我覺得你講話好不誠懇哦！」，但也說男友其實很愛她，甚至願意為她學拍影片，接著竟爆料男方以前在IG貼她照片，會說「小公主生氣氣」，而不知從何時開始，「已經不再是小公主了」，說李振遠已不這麼喊她了。

(中時電子報)