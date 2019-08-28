美國紐約聯邦準備銀行前總裁杜德里（Bill Dudley）今天蹚起政治渾水，呼籲聯準會考慮宣示不降息，以減少總統川普明年連任機會。

據法新社報導，深具影響力的杜德里也在彭博（Bloomberg）投書欄中表示，聯準會應該表明，不會藉著降息，讓川普貿易戰「得逞」。

川普一年來施壓放寬貨幣政策，但聯準會高層始終竭力保持政治中立，杜德里今天這番驚人之語，和聯準會力圖維持的立場截然不同。

川普上週稱聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）為「敵人」，今天又推文說，決策者喜歡採行比較寬鬆的貨幣政策，「看著我們的製造業者努力」出口到各個市場。

這番話中帶刺，還只是川普近來攻擊聯準會的其中一例而已。先前他還表示，聯準無法推行刺激經濟必要的振興方案。

但鮑爾試著淡化川普幾乎每天都要來一次的辱罵，表示聯準會官員決定政策時，不會把政治因素考慮進去。

在全球經濟走緩加上美中貿易戰歹戲拖棚進入第2年的情況下，投資人一面倒預期聯準會下月會降息25個基點。

但杜德里今天投書時表示，聯準會降息，會鼓舞川普升高已於上週急劇惡化的「災難性」美中貿易戰。

杜德里寫道：「央行減緩衝擊的努力不僅可能徒勞無功，還可能讓事情更糟。」

他說，明確宣示聯準會不會降息可以讓人知道，川普得扛起美中貿易戰製造的風險，「包括輸掉下屆選舉的風險」。

杜德里更進一步說，2020總統大選的結果可說「在聯準會的責任範圍」，因為川普當第2任會威脅全球經濟，也會威脅到聯準會的政治獨立與政策任務。

「如果貨幣政策目標是達成最好的長期經濟成果，聯準會官員應該好好想想，他們的決定會如何影響2020年的政治結果。」

杜德里去年卸下紐約聯邦準備銀行總裁職位，目前是普林斯頓大學（Princeton University）資深研究學者。

(中央社)