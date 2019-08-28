夏天就是要看碧海藍天、玩水趣！這週六日來北海岸走走吧！除觀賞碧海藍天的療癒海景，以及奇岩怪石的海蝕地質景觀之外，當然要到海灘戲水，三芝淺水灣、石門白沙灣、金山中角灣等，每到夏季戲水高峰期，總是湧入大批遊客；加上一系列的夏季活動北海岸顯得熱鬧非凡。節能減碳！搭台灣好行-皇冠北海岸線」暢遊北海岸戲水享樂去！

北觀處舉辦「2019北海岸夏日海洋慶典」，8月31日(星期六)至9月1日(星期日)兩天在白沙灣的「浪漫白沙灣，沙灘生活節」將是暑假最後的亮點活動，有首次舉辦的沙灘泡泡足球趣味競賽、戶外不插電音樂表演、園遊會等，歡迎遊客到場同樂。

皇冠北海岸線公車外觀。（圖取自北觀處官網）

活動當天凡搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」前往活動會場，可向司機索取搭乘券(每日限量65張)，即可至皇冠北海岸線現場攤位參加轉轉樂兌換限量紀念品，前20名並加送「皇冠北海岸線一日券」1張，數量有限，千萬把握!歡迎多利用「台灣好行-皇冠北海岸線」出遊。

8月底前暢遊北海岸，別忘了拍下美美的照片，參加北觀處主辦，總獎金高達32萬元的「看見北觀」采風攝影徵件活動，主題有「人文風情組」與「自然景觀組」兩種，收件截止日期是8月30日。

另外朱銘美術館為慶祝20周年所舉辦的夏夜免費入館活動(每周六晚上6點到9點)，也將於8月31日截止，想體驗夜空下逛美術館及欣賞光雕秀的遊客，要把握機會！搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」下午5點淡水捷運站或野柳地質公園站發車之班次即可抵達，回程搭美術館接駁車至金山轉乘1815國光客運可回台北市區!

(中時電子報)