NBA過往歷史如繁天之星，然而年紀是球員的最大敵人，即便是如此，依舊有不少巨星在這項門檻上留下了令人讚嘆的紀錄，當中又以「天勾」賈霸獨攬三項殊榮為名符其實的不老巨星。

賈霸以獨特的投籃姿勢聞名於世，1988-89球季以41歲又10個月之齡入選全明星賽，該季是他的退休球季，場均依舊有10.1分、4.5籃板，但這個紀錄有可能在2019-20球季被老飛人卡特改寫。

1985-86球季賈霸場均23.4分、6.1籃板、3.5助攻，帶領湖人取得62勝、20敗的西區第一名戰績，最終擊敗了二年級生歐拉朱旺，入選年度第一隊陣容，當時賈霸已39歲了。

賈霸除了41歲進入全明星賽、39歲入選年度第一隊之外，他還有一項紀錄，那就是在38歲拿下總決賽MVP。1984-85球季賈霸率領魔術強生、沃錫等人4比2擊敗塞爾提克拿下總冠軍，賈霸在6場系列賽場均25.7分、9.0籃板、5.2助攻，當仁不讓的獲選FMVP。

「籃球之神」喬丹的職業生涯總共拿到10座年度得分王獎項，第一次是在24歲，最後一次則是35歲，1997-98球季，35歲的喬丹場均28.7分，力壓歐尼爾、卡爾馬龍等人當選得分王，同時還拿到例行賽MVP，並且幫助公牛完成第二次三連霸，他個人也是第二次連續3季FMVP。

職業生涯始終無法圓奪冠夢的「郵差」卡爾馬龍，只得慶幸的是1998-99球季以35歲又10個月之齡拿下該季例行賽MVP，當時場均23.8分、9.4籃板、4.1助攻，爵士在這個縮水賽季中繳出37勝13敗的好成績。

「小蟲」羅德曼生涯7次搶下籃板王頭銜，1997-98球季以37之齡場均15.0籃板，擊敗鄧肯、巴克利和歐尼爾，榮應該季籃板王，離開公牛之後又在小牛(現為獨行俠)以39歲之齡還能有場均14.3籃板的威力。

納許在2011-12球季以37歲之齡繳出場均11.4助攻的數據，擊敗隆多、保羅和德隆威廉斯等人，獲得年紀最大的助攻王殊榮。

年紀最大的出賽球員，卡特即將43歲了，但他還不是最老，凱文威利斯43歲，「酋長」派瑞許44歲，不過這項紀錄依舊不是他們的，納特希基在BAA還沒進入NBA的時代，他當時身為球隊總教練，但對於子弟兵的表現非常不滿，直接穿起球衣下場比賽，那時候的他只差2天就46歲了。

年紀最大的單場60分以上得主是「小飛俠」布萊恩，他在退休之戰攻下60分，當時是37歲又8個月；年紀最大的單場50分以上得主則是至今仍在找尋新東家的賈瑪克勞佛，他在上賽季的最後一戰砍進51分，以39歲之齡獲此榮耀。

(中時電子報)