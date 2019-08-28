參與者表示女性擁有與男性相同的憲法權利。（圖／Youtube））

2019 Go Topless Pride Parade.（TMZ）

為女性發聲！紐約街頭上演百人上空場景，藉著「袒胸露背」表達性平訴求，爭取女性上空權。在遊行大隊裡，男男女女不相顧忌，打著赤膊、舉著標語，光明正大地展示著自己的胸膛，宣導上空是不分男女的固有權利，2019坦胸大遊行繼續訴諸男女平等理念。

名間組織Go Topless發起「袒胸日」（ Go Topless Pride Parade）遊行，號召百位男女在紐約曼哈頓街頭展開行動訴求，參與遊行的女性大方露出上胸鼓吹公眾場所上空權，路過的男女婦老也紛紛加入這「露胸」行列，該組織訴求女性與男性應具有等同權力，在公共場域赤膊是一件自然的、無須感到羞恥的事。

百位男女在紐約曼哈頓街頭展開行動訴求，認為在公共場域赤膊是一件自然的、無須感到羞恥的事。（圖／Youtube）

遊行參與者表示女性擁有與男性相同的憲法權利，並不認為在空開場和赤裸上身、裸露乳房的行為是種失序、荒誕的舉動。

名間組織Go Topless發起「袒胸日」（ Go Topless Pride Parade）遊行。（圖／Youtube）

到目前為止，美國已有35個州得以赤裸上身，但仍有更多的理念要繼續落成。這次遊行是在美國婦女平等日的前夕舉行，為慶祝第19條修正案獲得通過，婦女享有投票權。

(中時電子報)