"You have something against me. You're French, probably. ... You're all weirdos."



Things didn't go to plan for No. 8 seed Stefanos Tsitsipas in the first round of the #USOpen



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「罰我啊！罰我啊！我不在乎！」球員嗆聲要裁判罰他，這一幕彷彿是周星馳電影《九品芝麻官》中的經典橋段，不禁讓裁判在心裡嘟囔：「像這種要求，我這輩子沒見過…」原來是21歲的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），今天在美網首輪又失控了。

曾豪言要終結「四大天王」宰制網壇的霸業，西西帕斯今以4比6、7比6（5）、6比7（7）、7比5不敵俄羅斯的魯布列夫（Andrey Rublev），與奧地利新星提姆（Dominic Thiem）同樣在美網首輪爆冷落馬，還在比賽中痛罵裁判：「你們都是怪胎！」

魯布列夫獲勝後振臂慶祝。（路透）

西西帕斯此役為抽筋所苦，在1次發球局被破後，他很慢才回到場上。法籍裁判杜姆索瓦（Damien Dumusois）提醒他該上場了，但西西帕斯還好整以暇的在袋子中搜尋新頭帶，回吼說他還需要時間更換。

杜姆索瓦提醒說，再拖就要罰分了，讓西西帕斯完全理智斷線，開始連珠炮回嗆：「我不在乎，你想幹嘛就幹嘛，因為你是最爛的。我不知道你為什麼一直針對我，可能因為你是法國人，你們都是怪胎，全都是怪胎！」

杜姆索瓦的確是法國人，不過法蘭西共和國可是有將近7千萬人口，西西帕斯這句話得罪的人可多了。基於捍衛法蘭西的尊嚴，喔不，是捍衛裁判的執法權威，杜姆索瓦自然順從西西帕斯的「請求」，分數給他罰下去啦！

西西帕斯的嗆聲當然不對，但他賽後強調那是壓垮駱駝的最後一根稻草，主要是他認為杜姆索瓦對自己有成見，認為他的父親在場邊違規指導，而且在比賽進行中，杜姆索瓦還一直碎念糾正他與團隊，影響他的比賽節奏。

「裁判在比賽中跟我說這個是非常不對的，」西西帕斯在賽後記者會說：「我不知道他為何特別針對我的團隊，當我在場上時一直念我，影響我的想法和決策，但我根本沒聽到我的團隊有說任何的話。裁判必須公平一點，我覺得他們在場上有偏好。」

西西帕斯因年初澳網8強淘汰「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）而聲名大噪，但他近兩個大滿貫賽都於首輪出局，包括在溫網輸給義大利的法比亞諾（Thomas Fabbiano）。而法比亞諾今以3比1淘汰第4種子、兩屆法網亞軍提姆，提姆賽後表示自己病後尚未復原，「我距離百分百狀況還很遠，要贏很難。」

(中時電子報)