高雄市長韓國瑜民調下滑，又面臨鴻海集團創辦人郭台銘、立法院長王金平與台北市長柯文哲3人結盟隱憂，外加敵營種種攻勢。韓黑直言，韓近來種種作為，明顯「上緊發條」，為防止韓民調再衝上去、對總統蔡英文不利，籲其他韓黑「夥伴」們停止力道，最好對韓冷處理。

韓黑網友在PTT論壇發《韓導似乎有上緊發條了》一文，表示：「可能是一連串的黑韓行動逼得韓急了，最近幾則新聞，不管是市政會議早一分開始啊，摩天輪廠商預計8/30要來參加說明會，還是李佳芬救夫心切代替韓去台中參加派系整合，再再都顯示：政黑板不斷狂罵韓的議題，都有被看見耶！」

該網友進一步提醒：「固定幾位專門黑韓的ID也要停止力道，否則又讓韓的民調衝上去，對蔡英文會轉趨不利。」

其他網友則回應：「看他能撐多久啦！一個人的習慣很難改變」、「不會啦！他現在學乖了，不敢像以前那樣人氣高亂講話，唯一一個啥都回的不就柯？你看昨天還前天拿預料外的問題問，他就拚命跳針跟問題完全沒關係的答案」、「在演戲吧，不然你看最近還有去下水道？坐機車尋路平開直播嗎？」「停止黑韓是怕他民調太低被換掉吧……」

(中時電子報)