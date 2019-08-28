巴西農夫安德拉德（Aurelio Andrade）在亞馬遜雨林深處的一塊土地上表示，砍伐森林是他和其他農夫在這個野火肆虐的偏遠區域唯一的生存之道。

法新社報導，身穿迷彩T恤、頭戴同款配色帽子的安德拉德表示：「在這裡，我們沒有得到聯邦政府和其他人的支持，唯有上帝（支持）。」他的農地距離巴西西北部宏東尼亞州（Rondonia）維洛港（Porto Velho）120公里。

身材福態的安德拉德說：「為了生存，我們砍樹、種草，讓牛隻有得吃。」他似乎沒有察覺全世界對於這波近年最嚴重野火的抗議聲浪。

大片土地光禿禿、沒有樹木，部分區域被燒得焦黑且野火仍在悶燒，這是全球面積最大雨林亞馬遜雨林一再出現的景象。

安德拉德和妻子在他們的小塊土地上住了19年，靠著飼養牛、馬、豬、雞和鴨子維生。

這對夫妻最初搬到此處時，這裡是「無人之境」，安德拉德希望有關當局最終承認他是合法地主。

安德拉德農地圍欄另一邊，野火蔓延至他鄰近農地。

雖然巴西有關當局部署數以千計名軍人和消防人員，對抗吞噬亞馬遜大片土地的野火，但安德拉德所在的地區通訊不佳或幾乎沒有通訊，因此這個地區似乎沒人知道此事。

安德拉德徹夜難眠，擔心鄰近區域野火蔓延至他的農地，因此他密切監控野火動向。

他說：「我很害怕。每個晚上睡覺的時候，都擔心野火可能導致非常嚴重的問題。」

「我整天都到圍欄旁邊來看，看煙霧在哪裡、野火在哪裡。」

專家表示，為了放牧或耕種，愈來愈多人在長達數月的乾季以火耕清理土地，因此加劇今年的野火災情。

即便像安德拉德的小地主，也被歸咎為加劇土地破壞的始作俑者。

但安德拉德表示，他們別無選擇。

他說：「即使是一個荒涼區域，都必須清理、燃燒（土地）和蓋房子，讓你和你的孩子有棲身之處。」

(中央社)