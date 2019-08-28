家長指控小孩臉遭毆而瘀青，學校及教育局介入調查。（甘嘉雯翻攝）

桃園某國小家長在社群網站PO文，指稱6月時因小孩中午吃飯吃太慢，一時情緒失控打學生的臉，還威脅學生不可以告訴別人，家長說在報警處理後，學校主任希望再給老師機會，家長說他心軟撤告而學校也承諾換老師，但事後校長卻告知，因為其他家長連署要將老師留下，PO家長氣憤說，不僅有他女兒被打。不過事發已過2個月才被揭發，這名家長與其他家長意見不同，校方與教育局介入調查，初步認為並無發現老師體罰之事。

投訴家長PO文要大家評評理，他說6月21日一年級某老師因為小朋友中午吃飯吃太慢，情緒失控毆打學生臉頰，還威脅學生不可以告訴別人，當他去提告後，學校主任希望給學校機會、給老師機會，結果心軟了撤告但要求換老師，因為若二年級還是同一位老師的話，無法安心讓孩子上學，還指老師還會用言語汙辱小孩，說會挑食的小孩長大會吃餿水。

投訴家長說，學校之後告知，該班還是給同名老師教，因為有其他家長連署，家長因此扯出另一件事，說多名學生在地上看蜘蛛，結果老師踢，女兒腳黑青，不過事後家長關閉PO文，其他家長認為他所說的與實情不符，認為這名老師教學認真，應該要留下來繼續教導。

校方在家長投訴後即完成校安通報並組成調查小組調查，初步並無發現遭指控的老師有體罰情事，且老師服務多年，平日教學認真，師生互動良好，從未接獲家長或學生投訴該老師，位求公正性，校方同時向桃園市教育局及法務局函報此案。

學校指出，本月6日及22日分別收到投訴家長委託律師事務所的國家賠償請求書及律師函，目前已經進入司法程序，深感遺憾。

關於承諾撤換導師一事，學校調查小組調查發現，老師並無體罰情事，且班上絕大多數家長連署支持並要求學校讓老師繼續帶這個班，為維護絕大多數學生的最佳受教權，同意讓老師繼續帶班，學校指出，投訴家長若無法認同，可向教育局依相關規定，提出轉班申請。

桃園市教育局表示，經過調查，家長指控小孩遭毆發生時間點為中午於教室用餐時段，畫室老師於12時45分接學生至畫室上課，直至下午3時放學，3位畫室老師均表示，期間未見該生臉部有瘀青情形，老師當日曾詢問學生事發情形，據畫室老師陳述，該生表示，午餐吃太慢被導師請到教室後方，不慎打翻餐盤，導師請其清理，並未提到吳師有踢或毆打之情事，而詢問其他學生也沒有看到老師毆打或責罵該名學生。

(中時 )