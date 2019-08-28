苗栗縣長徐耀昌28日上午在苗栗縣警局頒獎表揚成功阻詐的郵局等金融機構人員。〔謝明俊攝

詐騙集團觸角深入鄉間，在過去3個月中，就有10個郵局、金融機構或是超商店員，成功阻止民眾被騙，阻詐金額將近200萬元，其中包括三義、頭份及苑裡山腳等3個郵局就成功阻詐3次，另外統一超商苑裡鎮山腳門市，一家店在同一天內成功阻詐2次，顯示苗栗縣警局打詐宣導工作已有相當成效，28日上午縣長徐耀昌為此親臨苗栗縣警局頒獎表揚這些阻詐英雄、英雌們，表彰他們適時出面維護鄉親權益的勇氣。

苗栗地區民風純樸，在地民眾遇到詐騙集團來電行騙時，往往會信以為真，不知防範，因此，苗栗縣警局對宣導反詐工作不遺餘力，至今也收到非常好的成效，尤其是區內一些金融機構、郵局及超商門市，都扮演了重要阻詐角色，因此，縣長徐耀昌特別在28日上午，親臨縣警局頒獎表揚打詐有功人員。

其中，頭份郵局行員楊雅旭，是在7月間遇到一名中年婦女落入愛情詐騙陷井，前往郵局要匯台幣12萬元，楊員查覺有異，提醒被害人匯款地址和帳戶不對勁，但被害人仍堅持要匯，楊員私下通知當地派出所員警前來協助勸說，及時阻止被害人上當。

山腳郵局行員王雅君是遇到一個老阿嬤，被詐騙集團利用「猜猜我是誰？」的手法，假扮成阿嬤親戚，騙取阿嬤緊急匯款16萬元台幣，王員發現不對藉詞拖延並報警前來協助，適時攔阻阿嬤被騙。三義郵局行員游方柔則是遇到一名中年男子，因接到詐騙集團中獎詐騙簡訊，跑到郵局匯領獎手續費12萬3000元，被游員查覺有異，設法拖延被害人匯款，再通知三義分駐所員警趕來阻止，成功保住被害人積蓄被騙。

另外，統一超商苑裡鎮山腳門市，在7月15日一天之內，就有店員古兆瑋、陳志湶2人，分別遇到2名客人要前來匯款，2人成功攔阻被害人被騙，其中一名被害人還準備匯出157萬元高額款項，幸好被陳員及時阻止，否則將留下極大憾恨。

(中時 )