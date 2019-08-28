上月底純網銀核准名單揭曉，將來銀行、樂天國際銀行及連線銀行等3家申請者都獲准設立。其中將來銀行被外界稱為「國家隊」，因為該銀行是由中華電信等公股事業領軍成立。不過現在卻有股東爆料，將來銀行半年燒光2億，令人咋舌。

金管會主委顧立雄7月30日揭曉純網銀核准名單，結果是「統統有獎」，將來銀行、樂天國際銀行及連線銀行等三家申請者都獲准設立，預估8～20個月後正式開業。

由中華電信、兆豐銀行等公股事業投資的將來銀行，8月1日搶頭香開媒體見面會，包括董事長鍾福貴、預定董事劉奕成、總經理梅驊、營運長莊瑞德、資訊長周旺暾一字排開亮相，公開說明未來營運方向。

不過現在有股東向《鏡週刊》爆料，指將來銀行籌備處成立才半年，竟快燒光2億元資金，原因出在人事費爆表，6名副總平均年薪4百多萬元，總經理千萬元，執行長更高達4,500萬元，還有一筆2,700萬元的補償金。股東怒批：「根本是拿人民納稅錢開玩笑！」

對此，將來銀行公關回應，所有高階經理人之薪酬，均經籌備委員會等相關會議通過，依照專業及市場水準綜合考量敘薪。

(中時電子報)