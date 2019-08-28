高巿特優資深里長表揚 韓國瑜又被嗆 11:142019/08/28 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高巿特優資深里長表揚，有里長拿罷免書嗆韓。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高巿特優資深里長表揚，有里長身上貼「苦民所苦？睡到中午！」嗆韓。（曹明正攝） 高巿府民政局28日在大寮舉行今年度特優暨資深里長表揚大會，不過民進黨里長有備而來，有人身上貼紙條「苦民所苦？睡到中午！」，也有人拿罷免書給他。 28日受表揚的特優及資深里長有169人，韓國瑜致詞時說，在台灣從事政治工作最大的是總統，最小的是里長，全台里長約6000多人，但有的里才幾百人，有的里卻幾萬人，他們不領酬勞，無私奉獻，未來如有機會修法，應該讓里民在一定人數的里長，例如3000或5000人以上，能夠有酬勞補貼。 (中時 ) #里長 #韓國瑜 #總統 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 一張與韓擁抱照 謝龍介竟要哭了！ 13:492019/08/24 政治 國民黨築防火牆護韓？挺韓名嘴嘆：沒救了 13:312019/08/25 政治 顏清標首度公開挺韓 暗酸郭「有錢是他家的事」 15:312019/08/25 政治 破解「換柱2.0」 李來希提大數據分析 20:172019/08/25 政治 合體沈玉琳做月餅 這一突襲讓李佳芬驚嚇了 00:102019/08/26 生活 有錢他家的事！台中紅黑派挺韓 顏清標酸郭台銘 04:102019/08/26 政治要聞 台中派系挺韓組織總動員 九月成軍力推韓登大位 02:412019/08/26 政治 韓國瑜被黑學歷 大學同學看不下去發圖證明 11:052019/08/26 政治 全黨搶救韓？謝寒冰怒嗆：救你個大頭鬼啦！ 14:182019/08/26 政治 韓國瑜從改變自己做起 04:102019/08/27 論壇廣場 政治熱門新聞 蔡英文內政不利、外交失敗卻獲年輕票支持？網：三個字 - 政治 挺身護韓！王世堅2字砲轟自家人 - 政治 郭營曝內部民調？權威專家驚呼：沒見過這種的！ - 政治 龍介仙禮讓洪秀柱選台南 網友留言竟一面倒！ - 政治 民進黨怕了？韓對美演講藏殺手鐧 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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