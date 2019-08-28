高巿特優資深里長表揚，有里長身上貼「苦民所苦？睡到中午！」嗆韓。（曹明正攝）

高巿府民政局28日在大寮舉行今年度特優暨資深里長表揚大會，不過民進黨里長有備而來，有人身上貼紙條「苦民所苦？睡到中午！」，也有人拿罷免書給他。

28日受表揚的特優及資深里長有169人，韓國瑜致詞時說，在台灣從事政治工作最大的是總統，最小的是里長，全台里長約6000多人，但有的里才幾百人，有的里卻幾萬人，他們不領酬勞，無私奉獻，未來如有機會修法，應該讓里民在一定人數的里長，例如3000或5000人以上，能夠有酬勞補貼。

(中時 )