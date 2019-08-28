鴻海集團創辦人郭台銘陣營發動參選連署態勢日益明顯，一旦展開連署，國民黨是否黨紀處分？何時處分？引起關注，黨中央不同部門看法不一。韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維今天表示，中選會既明訂 9月13至17日是申請為被連署人的日期，就是啟動選舉機制，只要完成申請就算正式登記；黨既已提名，就不要讓外界有任何暇想空間。

中選會明年總統大選作業期程，明訂9月13至17日為「受理申請為總統、副總統選舉被連署人」、11月18日至22日「受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記」。因郭營發動參選總統連署如箭在弦上，一旦展開連署，何成祭黨紀引發討論。

國民黨組織部門認為若郭董9月17日之前登記為總統被連署人，就該黨紀處分，黨都已提名韓國瑜，怎能容許被「綠帽罩頂」，再有其他人去申請被連署、準備參選？若不立即黨紀處分，恐影響士氣及選情。

考紀會主委魏平政指出，按黨章規定，無論任何人，只要非黨提名推薦人士11月18至22日自行向中選會登記參選總統即屬違紀，當然一定依黨紀開鍘；但若是9月13至17日向中選會申請為總統被連署人，因尚未向中選會完成正式參選登記，而且黨章未規定這麼細，因此仍須「個案處理」，將由地方黨部先行調查，再視個案有無協調空間後，呈送中央考紀會討論，才能決定是否黨紀處分。

文傳會主委程美華也表示，關於郭董連署是否違反黨紀，因於黨相關規定對此未無明確規定，若郭董真有連署，必須由地方黨部了解兩點，包括是否為本人親自發動連署？連署的目的為由？由地方黨部提出進一步評估報告後，才會有相關後續的作為。

不過鄭世維上午表示，黨紀處理由黨中央決定，有人說11月正式登記再啟動黨紀，但中選會明訂9月申請為被連署人就算正式登記，不可能是申請被連署後，等11月完成連署送件及登記，才算正式登記，這似乎跟大家認知不一樣。例如有些立委初選沒過者，仍大張旗鼓立看板，說要11月登記才算數，此舉卻讓被提名人很辛苦，有如芒刺在背。黨已經提名，就應團結一致對外，不要讓外界有任何暇想空間；至於黨紀如何處理，規定已在那裡，就由黨中央處理。

(中時 )