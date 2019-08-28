國民黨中央委員連勝文昨分析，台北市長柯文哲拉攏鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平的舉動是「陽謀」，只要是看完「喜羊羊與灰太狼」卡通，就知道柯文哲在做什麼。對此，柯文哲今天大笑反諷連勝文說：「我已經脫離看卡通年紀很久了，連勝文還在看卡通嗎？」

外界關注郭柯王合作究竟能否成局，國民黨內部則擔憂分裂問題加劇，如連勝文就疾呼，郭王在很多理念上與柯文哲完全不同，而柯文哲現在拉攏兩人，根本是「陽謀」而非陰謀，3歲小孩只要看完「喜羊羊與灰太狼」卡通，就知道柯在做什麼，根本不需要看偵探小說。

原本今早柯文哲已結束媒體聯訪時間，但聽到現場記者追問對於連勝文這番說法的回應，柯特別停下腳步轉頭回應「這個吼，我已經脫離看卡通年紀很久了，連勝文還在看卡通嗎？」接著就一陣大笑，酸味十足。

不過，談到郭柯王三方合作，外界好奇他會不會幫忙將親民黨主席宋楚瑜也拉入合作陣容？柯文哲說，他認為老宋跟老郭應該也認識，不需要特別去牽線，人家搞不好比他更認識，但的確「可以考慮（合作），應該找時間去拜訪宋楚瑜一下。」

至於如果郭台銘真的勝選總統，沒有黨籍狀況下，會不會組聯合內閣？柯文哲有無可能組閣？對此，柯文哲表示，像他自己在台北市議會一席議員都沒有還是要做事，所以不要特別搞政治法案、有意識形態的，民生法案絕大多數不會去擋，少一點政治、多一點經濟跟民生，那議會就不會去阻擋；也就是說，就算沒有黨籍立委，只要總統大選可以獲勝，北市府跟市議會的運作方式也是可以供參考，不要搞意識形態法案，以民生法案為主，衝突就少掉。

柯文哲還強調，他目前沒有規畫要組閣，他的態度還是說把4年任期好好做完，才是最好的選項。

另外，對於各家民調分析，郭台銘在台北支持度高、柯文哲在南部支持度高，可望產生互補效果？柯文哲僅表示，選舉是動態的，且台灣有極端政治，民意如流水，所以只要有方向，接著認真、快樂過每一天就好了。

(中時 )