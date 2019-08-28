政黨法上路後，政黨不申報或補正2018年度財務，內政部近日將進行首波裁罰，第一波裁罰對象包括62個未完成申報政黨，各開罰100萬元，另有5個政黨補正後仍不合格者，將開罰20萬元。

內政部統計2018年度政黨財務申報作業，最後申報日為今年7月31日，內政部近日統計未申報或未完成補正政黨，分別處以100萬元及20萬元罰緩。

依政黨法21條規定，政黨應於每年5月31日前向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，如不申報或不依法定方式申請，經通知限期申報仍未申報者，可處100萬以上500萬以下罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。而據了解，目前檯面上主要政黨包括國民黨、民進黨、親民黨、台聯、時代力量等均符合規定。

據內政部統計，應辦理2018年度財務申報的政黨計有289個，目前有185個政黨完成申報，其中有170個合格，經補正不合格者有5個，尚待補正者10個，另有104個政黨仍未完成申報。而第一波內政部將鎖定62個未完成申報政黨開罰100萬元，另5個經補正仍不合格政黨則將開罰20萬元，總計第一波罰單金額高達6300萬元。

(中時 )