中共解放軍27日展開開始在東海海域舉行軍事演習；蔡英文總統今受訪表示，都已全面掌握，所以我要請國人放心。

總統表示，中國對區域穩定要做貢獻者，也希望中國作為區域的一份子，對區域和平穩定要做貢獻者，不要做威脅或者是去不安的來源。

共軍這次軍演是在美國批准對台出售戰機後首次，也是過去一個月來中共解放軍進行的第3場軍演。

(中時 )