高雄市長韓國瑜近日表示，將在8月底召開「愛情摩天輪開發案說明會」，對此，行政院副院長陳其邁今天表示，中央會盡力配合，但任何建設都應有完整規劃，「不是想蓋哪就蓋哪」。

韓國瑜昨(27日)宣布，預定在8月30日舉行愛情摩天輪開發案說明會，屆時將有國內外好幾十家廠商與會。不過，根據媒體報導，提案廠商多半屬意港區周邊土地，屬交通部管轄，憂遭「卡韓」。

對此，陳其邁今天上午出席第四屆數位行動產業高峰會受訪表示，對於高雄推動觀光、產業等各方面的努力，中央都會盡力配合，但針對港區周邊土地開發應有完整規劃，包括觀光、飯店、文化等配套，「不是說想蓋哪就蓋哪、想做什麼就做什麼，欠缺完整規劃恐怕不太好」。

陳其邁還說，希望韓國瑜好好盤點對高雄的願景，「總不能說想到什麼做什麼」，而現在要推動時，「市長又不在、市長又要離開」，後續市政該如何推動、誰來負責，都是應思考的問題。

陳其邁表示，若市府對促進高雄經濟發展有任何想法，與中央的溝通管道都非常暢通。

(中時電子報)