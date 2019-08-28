有媒體報導傳出郭台銘準備連署參選總統，並打算在區域立委部分跟宋楚瑜合作，依照選區特性讓台灣民眾黨與親民黨分頭進擊，而如果郭台銘當選將組聯合內閣。對此郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，宋楚瑜的能力與魅力大家都知道，行政能力也很強，只要大家理念、方向一致都是為台灣好，不排斥與任何政黨或個人合作，一起傾聽各界的意見，如果真能為台灣做點事情，這是很好的發展。

至於郭陣營是否已跟宋楚瑜接觸？蔡沁瑜宣稱沒有，他們也是看報紙才知道，但歡迎大家有心的話一起努力。對於報導中宋楚瑜可能吸引到韓粉的說法是否成立，蔡沁瑜說宋楚瑜的能力與魅力大家相當肯定，但吸引到韓粉的情況可能需要更精確數字分析，郭陣營也不是特別在意宋楚瑜能吸引多少韓粉、對郭台銘有多大助益。郭台銘對換瑜沒有任何期待，他如果做任何慎重決定也不會與此正相關。

而宋楚瑜去大陸時曾爆出支持一國兩制爭議，雖然親民黨否認，但宋楚瑜進過中聯辦，對此蔡沁瑜表示，只要為了台灣民眾好的事情都是可以合作的，宋楚瑜的處理方式不予置評，兩岸方面郭台銘講過一國兩制在香港失敗。

對於昨日郭陣營揭露的內部民調，蔡沁瑜指出郭陣營之所以會做這份民調是想了解為何國民黨初選民調失真，國民黨初選民調蔡英文只有15％，過了一個月卻增加20個百分點。結果發現不是因為郭台銘導致韓國瑜民調下降。如果郭台銘參選總統，不是吸走韓國瑜的票，反而是吸走蔡英文的票。

此外被問到似乎最近有越來越多國民黨青年軍投奔郭陣營，蔡沁瑜聲稱郭台銘提供發揮平台、未來感，讓大家看到希望，希望大家跳脫藍綠框架，為台灣努力。

(中時 )