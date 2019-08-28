香港反修例運動8月底至9月初將有31日民陣「人大831落閘5周年」遊行等多場抗爭行動，大陸媒體《環球時報》今登出「守護香港大聯盟」發言人和召集人黃英豪專訪，強調香港依然是那個心擊祖國的東方之珠。

報導稱，兩個多月來，發生以「反修例」為幌子進行暴力襲警、癱瘓交通、打砸縱火、圍毆旅客和記者等激進亂港行為。但有一股力量讓人們看到：「全民撐警日」、懸賞百萬捉拿暴徒、反暴力救香港大集會、計程車司機掛國旗繞行香港……這些活動身後都有一個共同身影──守護香港大聯盟，大聯盟召集前特首梁振英等一系列重要人物，讓幾十萬香港人成為維護香港穩定的重要力量。

報導指出，今年5月，香港著名大律師黃英豪看到特區政府推動《逃犯條例》修訂，但大部分香港人對修例一知半解，於是他與香港工會聯合會會長吳秋北和香港民建聯副主席陳勇三人，以非建制內官員的身分成立一個「保公義撐修例大聯盟」，向香港民眾解釋修例的意義。

沒想到，香港局勢很快惡化。當激進分子在「七·一」衝擊立法會後，黃英豪等人果斷決定把聯盟工作方向調整為制止暴力，守護香港。「我當時想，一定要凝聚香港各界力量，把正氣弘揚上去，才能壓制對方的歪風邪氣。」黃英豪說，聯盟很快得到380多個香港主要社團的支持。

黃英豪說，哪裡有搞暴力分裂的激進分子身影，哪裡就有「大聯盟」護港愛國的行動。8月初，激進分子將大陸五星國旗扔入海中，「大聯盟」立即訂購1.2萬面分發給市民；暴徒大鬧機場、毆打大陸旅客和記者後，「大聯盟」捐出百萬港元懸賞緝拿暴徒；反對派搞「818」維園「流水式」集會，「大聯盟」就在17日發動幾十萬市民在添馬公園宣傳「反暴救港」。

反對派正策畫31日大規模遊行，並在9月開啟罷課風潮。黃英豪強調，「大聯盟」一定會有動作。此外，他們正在起草一封面向全港中小學校長的公開信，反對罷課和把政治帶入校園，尤其要保護員警子女，不要讓他們受到任何校園暴力與欺凌。

報導強調，「大聯盟」有許多香港政界、商界頗具影響力成員，比如前民建聯主席、港區全國人大代表譚耀宗，香港前政務司司長、全國政協常委唐英年等。最特殊的是香港前特首梁振英，他是「大聯盟」的首席顧問。

(中時 )