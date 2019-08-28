香煙及菸草公司菲利普莫里斯國際今天宣布，期待與過去的母公司奧馳亞集團（Altria Group）再次合作。
兩家公司合併，有助他們對抗節節下滑的香菸銷售以及消費市場的多樣化。現今消費市場逐漸轉型，進入新型電子菸等非傳統商品時代。
兩家銀行合併將製造一家市值2000億美元的菸酒、電子菸與大麻巨擘，也會讓這兩家公司重新合體。奧馳亞2008年分拆菲利普莫里斯國際（Philip Morris International Inc., PMI），但仍擁有美國菲利普莫里斯菸草公司（Philip Morris USA）。
由於兩家曾是同一家公司，不僅產品線類似，例如都有萬寶路（Marlboro）品牌香菸，挑戰也類似。
菲利普莫里斯表示，全股票對等合併仍在初步洽談階段，所以無法確定會不會敲定最後交易。
總公司設在維吉尼亞州的奧馳亞2018年淨營收近70億美元，菲利普莫里斯則有79億美元。
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(中央社)
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