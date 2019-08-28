台北市長柯文哲昨在接受媒體專訪批評國民黨推出韓國瑜參選總統「很可怕」，還譏韓「哪來的自信？」柯文哲今進一步被問到，韓國瑜的支持度有沒有可能跌破3成？柯僅表示，韓國瑜最大困境應該是「蠟燭兩頭燒」，也就是市政與國政的兼顧；但他仍批評，選高雄市長還可以，但人家講要小心不要得意忘形，「後面那個（指參選總統）就有點超過界限了！」

柯文哲表示，準備參選總統本來就需要一定程度訓練，但每天只有24小時，以他自己2014年參選市長為例，當時單單請部會首長幫忙上課上一輪，就要1年，如果是中央（替選總統做準備），那上課時間就要更久，沒那麼容易，韓國瑜在高雄要做市政又要搞懂國政。

針對韓國瑜妻子李佳芬稱若是重來，就不選高雄市長，因為現在一切都走鐘了，柯文哲反而說，選高雄市長還可以，後面那個（指選總統）就有點超過界限了。老實講，人家講得意忘形要小心，我們也常常在警惕自己；最簡單方法就是每做一件事想一下對台灣整體利益是不是好的，好的話還可以做看看，如果說有更好選擇，那就不要做。

至於韓國瑜支持度是否會跌破3成？柯文哲僅表示，韓國瑜最大困境應該是蠟燭兩頭燒，因為老實講，他自己評估，高雄市政比台北市政困難，因為負債那麼多，加上過去綠營長期執政，我猜科長以上都是綠營的，哇，這要怎麼執政？

柯文哲自稱也吃過那種苦頭，就算很認真，每天7點半上班，也要花2年以上才有辦法讓組織穩定下來，以高雄市來說，民進黨過去執政高雄縣30年、高雄市20年，根深蒂固，單單磨合可能就要超過2年。

(中時 )