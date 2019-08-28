比起選舉戰功，國民黨高雄第四選區立委提名參選人徐慶煌在體育方面表現更佳優異亮眼，不僅是國家級飛靶射擊國手，寫下的全國紀錄更維持長達23年，直到去年才被後進打破，他這次從屏東回到故鄉大寮選區參選立委，展現十足堅毅精神。

翻開紀錄，徐慶煌連續13年在台灣區運、全國運動會寫下前3名佳績，總共32次入選中華射擊代表隊飛靶國手，全台不定向飛靶射擊全國紀錄保持23年後，去年才被打破，更曾獲頒十大優秀體育青年獎章、三等二級國光體育獎章。

出身大寮政治世家的他，參政表現不算顯著，除了曾是任務型國大代表，2011年與林岱樺角逐立委缺額補選，以30.31％得票率落敗，與對手差距2萬多票；之後轉往工業區服務，先後出任臨海工業區服務中心副主任、內埔工業區服務中心主任。

徐慶煌原有意參選屏東縣第一選區立委，但在國民黨高層說服下，決定回到高雄參選林園、大寮、仁武、鳥松選區立委，希望藉著長期在工業區服務的經驗與人脈，以高雄、屏東區域經濟為參選訴求，爭取故鄉選民認同。

然而，徐慶煌的父親徐志明曾是民進黨立委，妹妹徐佳瑩則以無黨籍參選高市議員，徐本人更曾於2008年違紀參選而遭民進黨開除黨籍，前幾年亦曾一度再申請入黨，此次又用國民黨籍參選，政黨忠誠度引發議論，也是他必須面對的考驗。

(中時 )