週刊報導，總統行政專機發電機出問題？蔡英文總統今受訪表示，就讓空軍以空軍的專業來做最後的決定，那對於華航的維修能力，也是有信心。

媒體追問，最近搭飛機時有覺得怪怪的？總統表示，沒有特別感覺到。

週刊報導，總統專機，機齡近20年，歷經3任元首，近來出現發電機故障，空軍送交華航維修，卻又傳出故障的是發動機，也就是俗稱的引擎，評估已達必須更換新品才能確保飛安，空軍卻疑似因新品費用高昂，堅持要用維修的方式解決，為此一度和華航相持不下。總統上周赴金門視察，也是搭乘這架行政專機。

(中時 )