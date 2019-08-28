效力馬林魚的台灣好手陳偉殷28日對上紅人後援1局，僅用11球無失分，另外送出1次三振，雖馬林魚仍以5比8輸球，不過陳偉殷終於止住連2場失分低潮，讓對手三上三下安全下莊。

馬林魚與紅人都敲出10支安打以上，不過紅人單場3轟，光用全壘打就敲回5分，相較之下馬林魚僅有捕手阿法洛(Jorge Alfaro)的2分炮，長打火力顯得單薄，又發生單場2失誤，最終以5比8敗給紅人，吞下2連敗。

陳偉殷在9局上半登板，僅花11球讓對手三上三下，其中對戰蓋爾維斯(Freddy Galvis)纏鬥7球，最終以曲球成功誘惑打者出棒，送出漂亮揮空三振。

陳偉殷前2場出賽都失分，總計2.2局被敲5支安打失5分，自責分率也從7上升到7.46。今日相隔3天再出發，僅用11球沒被敲安、保送，還送出1次三振，僅用11球就讓對手三上三下，最快球速93英里(約150公里)，自責分率下降至7.34。

(中時電子報)