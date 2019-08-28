時代力量黨主席徐永明上任後，多次透過媒體向民進黨主席卓榮泰表達會談意願，至今仍沒有進展。徐永明今受訪表示，當選主席後一直說希望可以跟民進黨談，但好像自己有點一頭熱，每天喊著要對談，幕僚作業預計這禮拜會展開，靜待民進黨回應，至於與其他政黨或團體對談，會繼續按照自己的步調安排。徐也宣布，明年宜蘭立委選舉時力不會缺席。

徐永明接任黨主席積極布局明年大選，近期接連安排拜會社民黨及前總統陳水扁，傾聽各界對於明年選舉看法，雖然因前主席邱顯智辭職，先前與民進黨進行的會談暫緩，但徐永明曾表示，時力接下來會有下一波的立委提名。

徐永明今上午出席宜蘭黨部頭城搶孤隊授旗時表示，希望搶孤隊跟2020大選時力都能旗開得勝，並勉勵黨員可以奪回順風旗，為明年選舉贏得好采頭，同時徐也宣布，明年宜蘭立委選舉時力不會缺席。

徐永明表示，9月最重要的是區域立委提名，目前正在緊鑼密鼓溝通協調，宜蘭預計下個階段不缺席，黨內人才躍躍欲試，提他各地提名也在討論中，相關提名還是靜待與民進黨回應；不分區立委會尋求社會各界亮眼的人才，相信屆時名單公布會令人眼睛為之一亮。

(中時 )