前北市觀傳局長簡余晏在臉書PO文，除還原自己帶市長柯文哲去見旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明的緣由，還質疑柯文哲與國台辦的管道是什麼？兩岸一家親等說法是誰要求他說的？應該好好向社會說明。但柯文哲今相當不以為然地反嗆，兩岸一家親是對方講過、我們也可以接受這樣講，且他早在2015年雙城論壇就講過，結果2016年民進黨、時代力量立委候選人找他輔選也沒說話，反而2017年才開始打？

柯文哲表示，他自己回去整理，與蔡衍明見面大概就是為了雙城論壇，4次雙城兩人前前後後見面大概有10次，包括主論壇、回請對方官員等，一次論壇等於要吃2次，加上還有會前會問蔡衍明意見，大概就10次吃飯碰面了。

至於簡余晏的質疑，柯文哲反嗆，之所以講兩岸一家親，是對方講過，我們也可以接受的才講，而且他早在2015年就講過，「你們2016年一堆民進黨立委被我輔選都不講話，然後2017人家辦完世大運就開始打，奇怪！又不是2017才講，那你們2016不要說民進黨，還有時代力量，哪個不是被我輔選的？你們都不介意！奇怪，這就是越講就越生氣！」

(中時 )