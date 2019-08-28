前桃園市政顧問鄭義雄私下打著市長鄭文燦「乾爹」名號當「白手套」 ，為違章工廠業者牽線，以裝10萬元現金的茶葉禮盒行賄市府經發局副局長王允宸，高院今天二審宣判，鄭義雄以行賄罪判刑6個月，王允宸則依收賄罪，判2年4月。

某鋼筋加工製造廠因工廠無登記證遭查報開罰2萬、勒令停 工還面臨拆除，該公司負責人在2017年7月，找上擔任桃園市政顧問的鄭義雄協助關說，鄭義雄號稱自己是鄭文燦乾爹，答應協助處理，自己還拿五萬元走路工，於是多次在市府附近快炒店、咖啡廳，邀請王允宸飲宴，並交付裝有10萬元現金的茶葉禮盒。 但是該間違章工廠事後申請案仍連續遭到退回，還被市府勒令停工。

王在一審時，向檢方坦承收賄一次，坦承下班後看到茶罐裡有10萬元，沒有退是因為鄭義雄是市長乾爹，如果他去和乾爹告狀，深怕自己大概就沒前途了！不過也擔心怕被鄭誤會不賣面子，所以將賄款拿去繳帳單，還強調有退回第二次，否認有對價關係或收受賄 絡的意圖。

一審鄭義雄遭判刑6個月，王允宸判刑4年2月，經過上訴，高院認為王確實因一時疏忽收下金錢，犯後也頗有悔意情堪憫恕，改判2年4月;鄭男仍維持原判6月得易科罰金，本案仍可上訴。

(中時電子報)