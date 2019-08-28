獨派拱賴選主席 蔡英文：對大選有信心 11:452019/08/28 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文(左)、賴清德(右)。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傳出台灣社社長張葉森日前跟前行政院長賴清德餐敘，他們在飯局上力勸賴清德選下屆黨主席，是因為明年立委席次恐不過半；總統今受訪表示，「我們對明年的大學是有信心的」。 總統說，「我們也會跟中央黨部，還所有的執政團隊，共同來努力。讓明年打出最好的成績。」 傳出本土社團會力拱賴清德參選黨主席是因為他們研判，現任的民進黨主席卓榮泰，可能會因立委席次未過半，請辭負責，而當時賴清德聽到他們的建議是沒有拒絕，僅用微笑回應。 (中時 ) #2020大選 #總統 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨九合一敗得還不夠 04:102019/08/24 時論廣場 柯郭王合體後一張圖酸爆 蔡英文竟吐4字 22:402019/08/24 政治 蔡英文左批韓專心市政 右打郭說說而已 13:082019/08/25 政治 小英嗆郭說說而已 酸韓要專心市政 04:102019/08/26 話題觀察 蔡英文vs.韓國瑜 中立選民分析網回文吵翻 09:182019/08/26 政治 打臉！網整理小英36次超扯「事蹟」... 10:212019/08/26 政治 他問為什麼很多人信任蔡英文？網回應好狠！ 10:362019/08/26 政治 蔡稱紐辦是自己推動購買 藍營：割稻尾之神 11:242019/08/26 政治 紐辦是小英買的？藍委諷：割稻尾之神 12:592019/08/26 政治 郭陣營內部民調透露 只有這情況能贏蔡 14:112019/08/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文內政不利、外交失敗卻獲年輕票支持？網：三個字 - 政治 挺身護韓！王世堅2字砲轟自家人 - 政治 郭營曝內部民調？權威專家驚呼：沒見過這種的！ - 政治 民進黨怕了？韓對美演講藏殺手鐧 - 政治 「挺韓不為能力強！」各方圍剿逼出韓粉心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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