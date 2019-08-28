傳出台灣社社長張葉森日前跟前行政院長賴清德餐敘，他們在飯局上力勸賴清德選下屆黨主席，是因為明年立委席次恐不過半；總統今受訪表示，「我們對明年的大學是有信心的」。

總統說，「我們也會跟中央黨部，還所有的執政團隊，共同來努力。讓明年打出最好的成績。」

傳出本土社團會力拱賴清德參選黨主席是因為他們研判，現任的民進黨主席卓榮泰，可能會因立委席次未過半，請辭負責，而當時賴清德聽到他們的建議是沒有拒絕，僅用微笑回應。

(中時 )