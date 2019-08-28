國寶魚櫻花鉤吻鮭復育有成！！內政部臉書今天分享好消息，歷經25年，櫻花鉤吻鮭從253尾變成6800尾。內政部小編貼圖時又「火影忍者」上身，笑翻一堆網友。

內政部表示，自1994年雪霸公園管理處接手復育開始，歷經25年，國寶魚目前數量已超過6800尾！(1992年時僅存253尾)現在也將鮭魚流放至七家灣溪以外的流域，以擴大國寶魚的生存範圍。在此，內政部感謝雪霸公園管理處及保育工作者的付出與努力；而今年更是櫻花鉤吻鮭命名滿100年！在這個別具意義的時刻，內政部也歡迎大家到雪霸的櫻花鉤吻鮭生態中心，一同認識、欣賞國寶魚哦！

內政部小編仿火影忍者用語貼圖，吸睛度十足，其中還有圖片勘誤，內容標題處「多重影分身之術修煉」為不慎誤植，應更正為「復育工作」；右下台詞處「提取查克拉」為再次不慎誤植，應更正為「復育國寶魚」；最下方「卡卡吸老師的努力指導」，很遺憾，又是一次誤植，應更正為「雪管處及保育人員的努力」。

小編還說，第二張「頭長金毛、戴木葉護額」之鮭魚照片，是第n次不慎誤植。目前國寶魚並無任何「漩渦鳴人」之特徵，牠們長得還是跟25年前一樣，只是數量比以前多更多。內政部失控小編「太有才」的表現，讓網友笑翻，連立法院副院長蔡其昌也忍不住留言，說「請內政部去找石虎的查克拉」。

＃櫻花鉤吻鮭 ＃復育

(中時 )