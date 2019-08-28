據《今日印度》報導，有一名22歲聾啞少女在回家路上被男子強拉上機車並把她帶至偏僻的地方與其他人一起輪暴她。事情結束後，犯案男子們都迅速逃離現場，而受害女子則以手語告訴她的家人，目前犯案男子已經全數被逮捕歸案，至於詳細案情與刑責還有待法院裁決。

印度輪暴事件頻傳，從震驚世界的「巴士輪暴案」、上星期的30歲女子被囚禁10天慘遭7人輪暴，至昨(27)日的喑啞女遭輪暴案……這樣的事件幾乎每天重複在印度街頭上演。

到底為什麼印度會成為「強暴之都」？或許在巴士輪暴案中，這名攻擊者穆凱許‧辛格說出可能的原因：「在強暴事件中，女人該負的責任遠比男人更大。」這是印度大部分男人的想法，他們認為「好女孩」不會晚上九點還在外頭遊蕩，也不應該穿著暴露的衣物。

然而極其諷刺的是，去年比利時舉辦了一場以「你們穿了什麼呢？」(What Were You Wearing)為主題的展覽，他們徵得受害者們的同意，展示了被性侵者當下所著的衣物，不同於人們想像的「被性侵者一定穿的很暴露」展場中的衣服其實就是一般日常生活的衣服，包括T-shirt、牛仔褲，甚至展場中還有一件彩虹小馬的兒童衣服。

而該展覽的主辦人肯尼斯在接受BBC訪問時說：「只有一個人必須為整件事負責，一個可以阻止性侵事件發生的人，就是犯罪者。」

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(中時電子報)