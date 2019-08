蔡英文哀悼泰王蒲美蓬,寫錯泰國國名。「Thailand」拼成「Tailand」,少了一個「h」。( 資料照/崔慈悌攝)

蔡英文曾在參選總統站台時,把「點亮臺灣」寫錯了。(中天新聞)

高雄市長韓國瑜被指秀「晶晶體」英文,行政院長蘇貞昌表示,晶晶體讓小女生講滿可愛的,但韓國瑜身為國民黨總統候選人,在美國人面前講好像不那麼可愛, 讓美國人笑死了。總統蔡英文也在網路教英文,被認為暗諷韓國瑜。但卻被掀出過往糗事,不僅在接待美國商務部助理部長時中、英文皆卡,還曾在參選總統站台時,把「點亮臺灣」寫錯了。

綠營最近群起狂攻韓國瑜「菜英文」,大諷「晶晶體」。據《中天新聞》報導,不過網友卻挖出3年前,蔡總統和美國商務部助理部長會面時,說的一句英文,文法錯誤百出。蔡英文2016年會見美國商務部助理部長賈朵德,大概是出於緊張,說話突然卡殼。「呃…呃…呃」了約10秒,最後只好說了一句英文:「I have problem of saying Chinese language. I’m sorry,呃…」(我說中文有困難)這一切恰好被拍下,上傳到網站,輿論譁然,還被大陸官媒嘲笑。

上海美國英文學校老師糾正倫敦政治經濟學院法學博士蔡英文的文法,她說正確說法應該是「I have a problem with Mandarin.」或「I have a problem speaking Chinese.」

不僅如此,2016年時,蔡英文總統前往泰國貿易經濟辦事處,向已故泰國國王拉瑪九世蒲美蓬致哀,但留言卻將泰國的國名「Thailand」拼成「Tailand」,少了一個「h」,眼尖的媒體發現,蔡英文留言靠外交部準備的小抄,又引發是「照抄還抄錯」,還是「筆誤」的疑雲。

甚至連2015年競選總統期間,上台寫「點亮臺灣」四個字,竟然寫錯也引發熱議!當時媒體報導,蔡英文為立委鄭運鵬站台,題字時想要寫「點亮臺灣」但不知道是不是剛從日本返台,所以突然忘記臺灣的「臺」字寫法,蔡英文在台上趕緊向一旁的鄭運鵬小聲請教,但最後仍把「臺」字寫錯,後續甚至引發蔡英文四個字全寫錯、寫錯三個字的討論。

20190827中天新聞 PO影片教「國防英文」 蔡總統英文用法頻出包

20160525中天新聞 自嘲有困難!蔡英文見外賓 「中文」卡卡

20170203中天新聞 被抓包! 蔡總統「點亮臺灣」四字錯三字

